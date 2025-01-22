Слон напугал толпу людей в Таиланде

В Таиланде слон испугался фейерверков и побежал в толпу людей, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

ЧП произошло на ярмарке, куда 46-летний местный житель приехал продавать сахарный тростник вместе со своим слоном. В честь открытия на улице запускали фейерверки, слон их очень испугался и побежал в толпу. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что слон сбивает с ног и топчет людей, а потом буквально бежит через толпу, пытаясь спрятаться от взрывов.

По данным Daily Mail, пострадали пять человек. К счастью, серьезных травм они не получили.

Полиция задержала хозяина слона, так как он привел животное на ярмарку без разрешения. Помимо штрафа, ему может грозить и тюремный срок.