Премьер Словакии созвал экстренное заседание Совбеза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности республики на 23 января в связи с полученными спецслужбой страны сведениями об угрозе государственного переворота с участием "иностранных экспертов" с опытом участия в цветных революциях в Грузии и на Украине. Об этом сообщил портал Dennik N, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул Фицо, он готов ко всему, "но страну не ниспровергнуть". По его словам, иностранные "специалисты" уже прибыли в Словакию. Он обозначил вероятность попыток свержения законных властей путем организации уличных протестов и захвата административных зданий. Заседание Совбеза назначено на 9:00 (11:00 мск) 23 января, в нем также примет участие глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

По словам главы правительства Словакии, силовые органы страны "предпримут серьезные меры предосторожности" для недопущения госпереворота. Как отметил словацкий премьер, спецслужбы ведут наблюдение за прибывшими в республику иностранными активистами.