В Сиднее обрушилось 10-этажное здание

В Сиднее во время работы экскаватора частично обрушилось 10-этажное здание. Об этом сообщило издание 9News и показало кадры с места инцидента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, рабочий в безопасности и может выбраться из экскаватора, но спасатели пока сказали оставаться на месте, чтобы здание окончательно не рухнуло. Перекрытия и конструкция здания начали разрушаться, что вызвало проблемы со строительными лесами, отметили пожарные. Чтобы избежать трагедии, экскаватор пришлось вернуть ближе к стенам, чтобы он поддерживал строительные леса.

Жизни и здоровью водителя экскаватора ничего не угрожает, он пока ждет в кабине. Источники отметили, что в случае очередного обрушения частей здания кабина выдержит.