12 человек погибли под поездом в Индии

В Индии 12 человек погибли после того, как слух о пожаре в поезде в штате Махараштра на западе страны вызвал панику среди пассажиров, некоторые из которых выпрыгнули из вагонов и были сбиты другим составом, следовавшим по соседним рельсам.

Как передает Day.Az, об этом сообщила местная администрация.

Авария произошла в 400 км от Мумбаи.По предварительным данным, внутри одного из вагонов появились искры и некоторые пассажиры запаниковали.

Они потянули за цепь аварийной остановки, а некоторые из них спрыгнули на рельсы. В это же время по соседнему пути проходил другой поезд.

На место случившегося был отправлен аварийно-спасательный поезд. Представитель полиции Джалгаона Махешвар Редди сообщил журналистам о гибели под колесами поезда 12 человек. Еще несколько получили ранения.