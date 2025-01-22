США направят тысячи военных на границу с Мексикой

Тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в течение ближайших двух дней, так как президент Дональд Трамп поручил усилить присутствие вооруженных сил в этом районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Сейчас на границе уже находятся около 2,2 тыс. военнослужащих в составе оперативной группы "Север", базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас. Их задачи включают логистическую поддержку, мониторинг, техническое обслуживание транспорта и работу со статистическими данными. Подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей, анализ угроз и потоков мигрантов, помощь в координации действий. Источники сообщают, что дополнительные силы также займутся воздушными операциями.

Ранее Трамп своим указом поручил в течение 90 дней рассмотреть возможность применения законодательного акта, который позволил бы задействовать вооруженные силы для выполнения правоохранительных функций внутри США. Действующие законы, однако, запрещают военнослужащим выполнять функции правоохранительных органов, включая аресты, обыски и конфискацию наркотиков, без специального разрешения. Трамп неоднократно говорил о планах усиления безопасности на границе с Мексикой и сокращения потока нелегальных мигрантов в США.