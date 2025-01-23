https://news.day.az/world/1725039.html

Мощный взрыв на шахте в Турции

Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих. Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ. "На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", - сообщают СМИ.