https://news.day.az/world/1725039.html Мощный взрыв на шахте в Турции Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих. Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ. "На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", - сообщают СМИ.
Мощный взрыв на шахте в Турции
Взрыв прогремел на шахте на востоке Турции, под завалами, предварительно, находятся двое рабочих.
Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.
"На шахте в районе Аладжакая в Элазыге произошел взрыв. По предварительным данным, под завалами остались двое рабочих. Были начаты работы по извлечению рабочих", - сообщают СМИ.
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