Цены на нефть резко ушли в минус после заявлений Трампа

Цены на нефть резко ушли в минус на торгах в четверг на заявлении президента США Дональда Трампа о намерении добиваться их снижения.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:35 по Баку составляет $78,42 за баррель, что на $0,58 (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $0,72 (0,95%), до $74,72 за баррель.

До выступления Трампа цены на нефть повышались.

Отметим, что Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил американский президент.