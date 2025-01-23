https://news.day.az/world/1725064.html Трамп поставил требование странам НАТО Партнеры США по НАТО должны тратить на оборону не менее 5% ВВП. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Я попрошу все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП", - сказал он.
Трамп поставил требование странам НАТО
Партнеры США по НАТО должны тратить на оборону не менее 5% ВВП.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я попрошу все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП", - сказал он.
Отметим, что в настоящее время страны НАТО стремятся тратить на оборону не менее 2% от ВВП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре