Трамп поставил требование странам НАТО

Партнеры США по НАТО должны тратить на оборону не менее 5% ВВП.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я попрошу все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время страны НАТО стремятся тратить на оборону не менее 2% от ВВП.