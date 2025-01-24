Европа не готова к вызовам Трампа

Европейские политики считают, что готовы ко второму президентскому сроку Дональда Трампа, однако их уверенность необоснованна.

Как говорится в статье американского журнала Foreign Policy (FP), политический истеблишмент Европы ждут серьезные вызовы в области оборонных расходов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, Европа считает, что готова ко второму президентскому сроку американского лидера, поскольку "уже пережила одну администрацию Трампа" (2017-2021 годы). Как указывается в статье, европейские политики считают, что у них "есть рецепт", как справиться со вторым сроком Трампа, однако их "уверенность необоснованна". "Сосредоточившись на неверных целях и отвлекаясь на политический кризис, Европа далеко не готова к вызовам" второго срока Трампа на посту президента США, утверждает Foreign Policy.

Как пишет автор статьи, европейские политики еще не осознали срочность и масштаб изменений, которые необходимо будет внести, в том числе в области военных расходов. Отмечается, что Европа вскоре может оказаться незащищенной, "лишившись американской подушки безопасности".

Издание пишет, что одна из целей Трампа - переложить бремя по обороне Европы на союзников по НАТО. Отмечается, что у новой администрации США есть несколько рычагов, чтобы заставить Европу продемонстрировать серьезность своих намерений: сократить военное присутствие США в Европе и сместить ответственность за обеспечение безопасности на страны-члены Европейского союза. В статье также указывается, что опасения Трампа по поводу европейской обороны больше не являются "мимолетной прихотью", поэтому Европе необходимо "проснуться и осознать реальность: времена ее "фрирайда" в области безопасности подошли к концу".

Президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь заявил о необходимости повышения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% от их ВВП. Как утверждает Трамп, его политика направлена на восстановление справедливости и перераспределение финансовой нагрузки в альянсе. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.

Ранее агентство ANSA со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщило, что Трамп хочет сократить на 20 тыс. американский военный контингент в Европе, а за содержание оставшегося потребовать "больший вклад" со стороны европейских стран.