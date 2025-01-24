Оказание США поддержки в укреплении пограничных возможностей Армении также поспособствует выводу российских пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границ.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ заявил сегодня в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Это всегда осуществлялось третьей страной, наконец, мы должны это сделать. В идеальном мире каждая страна сама должна контролировать свои границы", - заявил Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос о том, что на практике означает поддержка укрепления пограничных возможностей.

То есть, Ованнисян косвенно признает отсутствия суверенитета у Армении, и в Ереване будут вымаливать у американцев помощь для его восстановления. Если руководство Армении считает, что укрепление пограничных сил с участием США гарантирует долгосрочную стабильность, то это глубокое заблуждение. США, как правило, преследуют исключительно свои интересы, а не интересы стран, в которых они осуществляют деятельность.

Выдворение российских пограничников с помощью США выглядит как армянский размен шила на мыло. И действия правительства Пашиняна в этом контексте напоминают игру с огнем.