Трамп захотел упразднить один отдел Пентагона

Администрация президента США Дональда Трампа намерена упразднить подразделение Пентагона, которое отвечает за снижение числа жертв среди гражданского населения в ходе боевых действий. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Администрация Трампа планирует упразднить подразделение Пентагона под названием "Центр в области защиты гражданского населения", что может означать, что новые руководители Министерства обороны могут попытаться ослабить ограничения на осуществление военных операций США по всему миру", - передает газета слова американского чиновника, который предпочел остаться анонимным.

По словам авторов материала, упразднение подразделения Пентагона потребует одобрения Конгресса США, но "пока остается неясным, будет ли администрация Трампа перераспределять некоторые функции Центра в другое место".