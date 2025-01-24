https://news.day.az/world/1725272.html В Турции обрушилось жилое здание - ВИДЕО В турецком городе Конья обрушилось трехэтажное здание. Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, под завалами находятся люди. На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи. По данному факту ведется расследование.
В Турции обрушилось жилое здание - ВИДЕО
В турецком городе Конья обрушилось жилое здание.
Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, под завалами находятся люди.
На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи.
По данному факту ведется расследование.
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