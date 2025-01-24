В Турции обрушилось жилое здание

В турецком городе Конья обрушилось жилое здание.

Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, под завалами находятся люди.

На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи.

По данному факту ведется расследование.