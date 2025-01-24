https://news.day.az/world/1725275.html Самолет, следовавший в Москву, совершил экстренную посадку Самолет, принадлежащий российской коммпании "Аэрофлот" и следовавший по маршруту Стамбул-Москва, совершил экстренную посадку в Астрахани. Как передает Day.Az, все пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта. Сообщается, что предварительной причиной экстренной посадки стало возникновение неполадок на борту во время полета.
Самолет, следовавший в Москву, совершил экстренную посадку
Самолет, принадлежащий российской коммпании "Аэрофлот" и следовавший по маршруту Стамбул-Москва, совершил экстренную посадку в Астрахани.
Как передает Day.Az, все пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта.
Сообщается, что предварительной причиной экстренной посадки стало возникновение неполадок на борту во время полета.
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