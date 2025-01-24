https://news.day.az/world/1725275.html

Самолет, следовавший в Москву, совершил экстренную посадку

Самолет, принадлежащий российской коммпании "Аэрофлот" и следовавший по маршруту Стамбул-Москва, совершил экстренную посадку в Астрахани. Как передает Day.Az, все пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта. Сообщается, что предварительной причиной экстренной посадки стало возникновение неполадок на борту во время полета.