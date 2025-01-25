Британия расследует мобильные экосистемы Apple и Google

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) объявило о начале проверки деятельности компаний Google и Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на управление, регулятор намерен исследовать их мобильные экосистемы, включая операционные системы, магазины приложений и браузеры, а также оценить их влияние на пользователей и разработчиков. Это позволит определить, насколько деятельность этих компаний соответствует требованиям нового закона о цифровых рынках, конкуренции и защите прав потребителей (DMCC), вступившего в силу 1 января.

CMA отмечает, что на рынке Великобритании практически все смартфоны работают под управлением iOS или Android, а магазины приложений и браузеры от Apple и Google занимают доминирующие или эксклюзивные позиции, существенно опережая альтернативные решения.

"Это дает компаниям возможность значительно влиять на контент, услуги и технологические разработки в мобильной сфере", - говорится в заявлении ведомства.

По данным CMA, в Великобритании работают почти 15 тысяч компаний, разрабатывающих мобильные приложения. Регулятор подчеркивает важность создания равных условий для всех участников этого рынка.

На момент публикации комментарий от Google получить не удалось. Apple, в свою очередь, заявила о готовности к конструктивному взаимодействию с CMA, подчеркнув, что сталкивается с конкуренцией на всех рынках.