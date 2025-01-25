https://news.day.az/world/1725369.html В Казахстане взорвалась нефтебаза, есть пострадавшие На нефтебазе в казахстанском городе Жезказган случился взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Казахстане взорвалась нефтебаза, есть пострадавшие
На нефтебазе в казахстанском городе Жезказган случился взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ведомства, сначала на территории нефтебазы загорелись три спецмашины, а затем до прибытия пожарных подразделений взорвалась газовоздушная смесь с последующим обрушением ангара. В итоге начался пожар - огонь охватил территорию площадью в 100 квадратных метров.
При тушении пожара сотрудники МЧС защитили резервуары с топливом от перехода на них огня.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
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