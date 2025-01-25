На нефтебазе в казахстанском городе Жезказган случился взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщили в МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, сначала на территории нефтебазы загорелись три спецмашины, а затем до прибытия пожарных подразделений взорвалась газовоздушная смесь с последующим обрушением ангара. В итоге начался пожар - огонь охватил территорию площадью в 100 квадратных метров.

При тушении пожара сотрудники МЧС защитили резервуары с топливом от перехода на них огня.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали.