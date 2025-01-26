Трамп допустил значительное увеличение территорий США

Американский президент Дональд Трамп полагает, что территория США в скором времени может значительно увеличиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).

"В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться", - сказал президент. "Довольно скоро мы как страна можем увеличиться", - повторил Трамп. Он не пояснил, как это может произойти.

Новый американский лидер ранее неоднократно высказывался за то, чтобы Канада вступила в состав США, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества. Власти Канады заверяли, что этого никогда не произойдет.

Трамп также подчеркивал, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.