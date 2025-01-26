Вашингтону нужно прекратить выступать с ложными обвинениями в отношении других стран и раскрыть информацию о работе американских биологических лабораторий по всему миру. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения, согласно которым ЦРУ США склоняется к версии, что пандемия COVID-19 якобы началась из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане, передает Day.A.

Как подчеркнул дипломат, США "следует немедленно прекратить ложно обвинять и очернять другие страны, прекратить перекладывать вину". Кроме того, по его словам, американской стороне нужно "как можно скорее ответить на обоснованную озабоченность международного сообщества, предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранние данные относительно предполагаемых случаев заражения, раскрыть сведения о Форт-Детрике и своих биолабораториях по всему миру, а также дать ответственное объяснение людям всего мира".

В 2021 году МИД КНР заявил, что ВОЗ должна рассмотреть версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике (штат Мэриленд) и из подобных учреждений. В Форт-Детрике расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.

Как сообщила ранее газета The New York Times, ЦРУ на протяжении нескольких лет заявляло, что не обладает достаточной информацией, чтобы понять, перешел вирус от животного к человеку естественным путем или в результате лабораторной утечки. По сведениям источников издания, изменение позиции управления основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющей информации.

Этот анализ начался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он ранее неоднократно выступал с призывами "наказать" Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса. По данным газеты The Wall Street Journal, хотя ЦРУ и объявило, что теперь считает лабораторную утечку наиболее вероятной причиной пандемии нового коронавируса, этот вывод "характеризуется низкой степенью уверенности".