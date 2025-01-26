Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лидер республики принял участие в волеизъявлении на участке номер 1 Центрального района Минска.

Борьбу за высший государственный пост, помимо Лукашенко, ведут индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.