https://news.day.az/world/1725508.html Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси - ВИДЕО Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лидер республики принял участие в волеизъявлении на участке номер 1 Центрального района Минска.
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси - ВИДЕО
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лидер республики принял участие в волеизъявлении на участке номер 1 Центрального района Минска.
Борьбу за высший государственный пост, помимо Лукашенко, ведут индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
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