В Германии предложили объявить чрезвычайную ситуацию

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье приводятся выдержки из проекта резолюции, в которой говорится, что Германия столкнулась с "новыми масштабами насилия". В качестве аргумента приводится инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

"В этой общей ситуации долг Германии и, следовательно, федерального правительства - применять национальное законодательство в приоритетном порядке, если европейские правила не работают, как это предусмотрено в Европейских договорах для исключительных чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Нововведение предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, которые не обладают разрешением на проживание в стране. Тех, кто был обязан покинуть территорию страны, могут заключить под стражу до депортации.