Тигр гулял рядом с автомобилем и попал на видео в Приморье

В Приморском крае автомобилисты заметили тигра, который гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Приморья и Владивостока", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вечерняя неожиданная встреча состоялась у автолюбителя с крупным тигром в Лазовском районе. Упитанное животное долго не церемонилось и ушло по своим делам", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как тигр идет по проезжей части. После того, как автомобиль начинает приближаться, животное сворачивает с дороги и уходит. Очевидцы сначала подумали, что тигр лег, но позже заметили, что он ушел в лес.

Автор видео также отмечает, что тигр красивый.