https://news.day.az/world/1725581.html В Пентагоне обещали оставить США «самой смертоносной силой в мире» Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Хегсет заявил, что оставит США "самой смертоносной силой в мире".
В Пентагоне обещали оставить США «самой смертоносной силой в мире»
Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Хегсет заявил, что оставит США "самой смертоносной силой в мире". По его словам, американские вооруженные силы намерены "достичь мира через силу".
"Мы останемся самой мощной и смертоносной силой в мире, <...> мы восстановим сдерживание", - обещал он.
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