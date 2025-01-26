В Пентагоне обещали оставить США «самой смертоносной силой в мире»

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хегсет заявил, что оставит США "самой смертоносной силой в мире". По его словам, американские вооруженные силы намерены "достичь мира через силу".

"Мы останемся самой мощной и смертоносной силой в мире, <...> мы восстановим сдерживание", - обещал он.