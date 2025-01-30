ВМФ США запретил военным использовать DeepSeek

Военно-морской флот США разослал предупреждение своим сотрудникам с призывом избегать использования китайской системы искусственного интеллекта DeepSeek "в любых целях" из-за "потенциальных проблем безопасности и этических соображений". Об этом сообщает издание CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предупреждение было распространено в прошлую пятницу на фоне растущего интереса к этой китайской компании в технологической индустрии. В электронном письме всем сотрудникам предписывается не использовать DeepSeek "ни для каких служебных задач, ни для личного пользования".

DeepSeek - это китайская компания, разрабатывающая большие языковые модели (LLM) с открытым исходным кодом. Расположенная в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), она полностью принадлежит и финансируется китайским хедж-фондом High-Flyer. Компания была основана и возглавляется ее генеральным директором Лян Вэньфэнгом в 2023 году.

Модель DeepSeek-R1 предоставляет ответы, сопоставимые с другими современными LLM, такими как GPT-4 от OpenAI, но при этом была обучена значительно дешевле (6 миллионов долларов США против 100 миллионов долларов США для GPT-4 в 2023 году) и требует в десять раз меньше вычислительной мощности. Разработка моделей ИИ DeepSeek происходила на фоне санкций США против Китая, введенных в отношении чипов Nvidia, которые должны были ограничить возможности страны по разработке передовых систем ИИ.