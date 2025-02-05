В Германии оценили готовность ввести войска в Гренландию

Германия и ее Вооруженные силы (бундесвер) готовы к военной миссии в Гренландии, где царит арктический климат. Об этом заявила официальный представитель оборонного ведомства Натали Йеннинг, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не хотим делать никаких спекуляций. Но что я могу сказать в этом контексте, так это то, что в целом у нас, как у бундесвера, есть соответствующие возможности, которые, конечно, могут быть использованы и в этом арктическом регионе", - рассказала официальный представитель Минобороны.

При этом Йеннинг отказалась как-либо комментировать заявления президента США Дональда Трампа о планах присоединить остров, который контролируется Данией.