В Гренландии готовится референдум о независимости

Правящая в Гренландии партия Siumut ("Вперед") намерена вынести на референдум вопрос о независимости острова. Лидер партии Эрик Йенсен заявил, что голосование станет приоритетом после парламентских выборов 11 марта. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Danmarks Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Естественно, это будет в тесном сотрудничестве с народом Гренландии. И это очень важно. Нет никаких сомнений по поводу того, за что будем голосовать", - сказал политик.

По словам Йенсена, партия планирует активировать статью 21 закона о самоуправлении, предусматривающую переговоры между правительствами Гренландии и Дании о возможной независимости острова.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для "свободы во всем мире". В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.