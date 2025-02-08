Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лишил бывшего главу государства Джо Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск к секретным сведениям и прекращаем проводимые для него ежедневно брифинги по вопросам разведки", - заявил Трамп.

Он объяснил свое решение тем, что у его предшественника проблемы с памятью. По словам Трампа, Байдену не следовало предоставлять доступ к секретным данным даже "в лучшие времена".

Он также напомнил, что Байден поступил аналогичным образом в 2021 году, запретив ему доступ к данным. "Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой", - добавил Трамп.