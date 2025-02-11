Британские фермеры приехали на танках на протесты

Британские фермеры, выступающие против введения нового налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, приехали на акцию протеста в центре Лондона на танках. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Independent.

"Фермеры припарковали свои тракторы вдоль Уайтхолла, причем машины тянутся вплоть до Трафальгарской площади. На акции протеста также было замечено четыре танка", - говорится в публикации.

По информации издания, в акции приняли участие сотни фермеров. Протест был организован движением Save British Farming. Целью митинга стало желание оказать давление на парламентариев для изменения антифермерской политики и начать работу над восстановлением отношений с Евросоюзом.