Дания передала Украине истребители F-16

Дания передала Украине большую часть обещанных истребителей F-16. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", - написал он.