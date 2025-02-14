https://news.day.az/world/1730354.html Дания передала Украине истребители F-16 Дания передала Украине большую часть обещанных истребителей F-16. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", - написал он.
Дания передала Украине истребители F-16
Дания передала Украине большую часть обещанных истребителей F-16. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время", - написал он.
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