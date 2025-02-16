Названа дата, до которой Трамп намерен остановить войну в Украине

Администрация президента США сообщила европейским чиновникам, что планирует добиться прекращения огня в Украине к Пасхе (в 2025 году католическая и православная Пасха выпадает на 20 апреля).

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем не менее некоторые западные чиновники считают такие темпы слишком амбициозными и нереалистичными - даже с учетом того, что представители США и России начнут на следующей неделе консультации в Саудовской Аравии для подготовки переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Один из осведомленных источников агентства считает, что более вероятный срок перемирия в российско-украинской войне - это конец года.