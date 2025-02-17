Трамп против Европы: раскол, зависимость и борьба за выживание

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Трамп будет влиять на Европу.

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Февраль 2025 года. Политический ландшафт Европы напоминает растревоженное осиное гнездо. Франция, сердце Европейского союза, становится эпицентром беспокойства. Эммануэль Макрон, президент, чья политическая харизма нередко затмевается амбициями, созывает срочную встречу лидеров ЕС, чтобы обсудить растущую угрозу, исходящую от Дональда Трампа. Саммит намечен на 17 февраля, и Париж готовится стать ареной жарких дебатов о будущем Европы и ее отношений с Соединенными Штатами.

Поведение Макрона в эти дни выдает тревогу. Его риторика, стремление укрепить образ спасителя Европы, а также поспешное созывание встречи - все это говорит о панике, которую невозможно скрыть. Паника эта вполне обоснована: возвращение Трампа в Белый дом знаменует конец эпохи, когда Европа могла рассчитывать на комфортные гарантии безопасности и дипломатическую поддержку Вашингтона. Новый старый Трамп, словно библейский Голиаф, вновь предстал перед Европой со своим требованием: платите за защиту или учитесь жить без нее.

Макрон видит в этом не только вызов, но и возможность. Возможность заявить о себе как о лидере, который способен удержать Европу от развала перед лицом угрозы. Однако история учит нас, что стратегические амбиции Франции редко подкрепляются реальными ресурсами и готовностью других стран ЕС поддерживать ее лидерство. Макрон рискует оказаться не спасителем, а архитектором новых разногласий.

Американский лидер действует в манере, которую его европейские коллеги называют "разведкой боем". Трамп бросает вызов, наблюдает за реакцией и меняет свою позицию в зависимости от полученных результатов. Этот метод дезориентирует Европу, привыкшую к предсказуемости американской политики. Его последние заявления, сделанные через вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, звучат как откровенный упрек: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Такая постановка вопроса больно бьет по самолюбию европейских лидеров. Дональд Трамп не только указывает на слабость ЕС, но и подчеркивает, что роль Европы в глобальной безопасности становится второстепенной. На фоне этих слов особенно болезненно звучат заявления спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога, который прямо заявил, что Европа не будет иметь ведущей роли за столом переговоров о мире в Украине. ЕС, как отмечают американские дипломаты, больше не является ключевым игроком в трансатлантических отношениях.

Вызовы, брошенные Трампом, обнажают фундаментальные слабости Европейского союза. ЕС, построенный как экономический гигант, по-прежнему остается политическим карликом. Вопросы коллективной безопасности, независимости от США и способности самостоятельно решать свои проблемы всегда были ахиллесовой пятой объединенной Европы.

В этой сложной ситуации интересной фигурой становится британский премьер-министр Кир Стармер. Великобритания, покинувшая ЕС, теперь стремится стать связующим звеном между Европой и США. Стармер заявляет о необходимости сохранения единства НАТО и усиления европейской роли в альянсе. Однако его позиция вызывает смешанные чувства. С одной стороны, Лондон действительно может играть роль посредника. С другой стороны, бывшие партнеры по ЕС с подозрением относятся к Великобритании, видя в ее действиях попытку получить рычаги влияния на континентальную Европу.

Стармер также демонстрирует готовность работать с США, в том числе с Трампом. Однако вопрос остается открытым: сможет ли он найти баланс между интересами Европы и Вашингтона? Или же Великобритания станет троянским конем, через которого американский лидер будет продвигать свои интересы на европейской арене?

Неожиданной темой для обсуждения на предстоящем саммите станет идея Владимира Зеленского о создании "армии Европы". Украинский лидер, выступая в Мюнхене, ясно дал понять, что Европа больше не может рассчитывать на прежние отношения с США. Его слова о необходимости адаптации континента к новой реальности звучат как предупреждение, но идея европейской армии вызывает сомнения. ЕС уже много лет говорит о создании собственных вооруженных сил, но на деле эта инициатива остается лишь мечтой.

Саммит в Париже будет проходить на фоне подготовки мирных переговоров по Украине, инициированных Вашингтоном. США ясно дают понять, что именно они, а не Европа, будут задавать тон этим переговорам. Европейские лидеры, обеспокоенные перспективой исключения из этого процесса, спешат выработать единую позицию. Однако разногласия внутри ЕС усложняют эту задачу.

Вскоре после заявлений Трампа стало известно, что Госдеп США разослал в европейские столицы дипломатическую ноту с вопросами о готовности стран предоставить гарантии безопасности для Украины. Эта инициатива вынуждает европейские государства задуматься о своем реальном вкладе в безопасность региона. Президент Финляндии Александр Стубб охарактеризовал этот шаг как "холодный душ", который должен заставить Европу проснуться.

Однако готова ли Европа действительно взять на себя ответственность? История показывает, что ЕС не привык принимать трудные решения, особенно в области обороны. Разрозненные интересы, страх перед эскалацией конфликта с Россией и экономическая зависимость от американского оружия делают единую позицию практически недостижимой.

Позиция США: сильная Европа или удобный вассал?

Американские представители неоднократно заявляли, что сильная, самостоятельная Европа отвечает интересам Вашингтона. Но в этих словах скрывается двойной смысл. Сильная Европа может стать конкурентом США, поэтому Вашингтон, скорее, заинтересован в удобном, зависимом партнере. Политика Трампа в этом отношении однозначна: Европа должна платить за свою безопасность, но при этом оставаться в фарватере американской политики.

На фоне экстренной мобилизации лидеров Европейского Союза Парижский саммит обещает стать не просто очередной встречей высоких чиновников, а ареной для столкновения национальных интересов и амбиций. Макрон, как истинный драматург европейской политики, пытается представить себя режиссером этого спектакля, где каждая страна играет свою роль. Но хватит ли у Макрона инструментов, чтобы объединить разрозненные голоса европейских лидеров в единый хор?

Эммануэль Макрон всегда позиционировал себя как визионера, лидера, способного задать Европе стратегический вектор. Однако за громкими заявлениями часто скрывается отсутствие реальных механизмов влияния. Франция, несмотря на свой ядерный арсенал и место в Совете Безопасности ООН, остается экономически зависимой от Германии и недостаточно сильной для лидерства в сфере безопасности.

Сегодня Макрон надеется использовать напряженность в отношениях между США и Европой как возможность утвердить Париж в роли главного политического центра Европы. Но его планы сталкиваются с жесткой реальностью: другие европейские лидеры не готовы признать Францию безоговорочным лидером. Германия, озабоченная экономическими вызовами, остается в стороне от инициатив Макрона, а страны Центральной и Восточной Европы, такие как Польша, напротив, все больше склоняются к тесным отношениям с Вашингтоном, считая США основным гарантом своей безопасности.

Одной из главных тем парижского саммита станет обеспокоенность стран Центральной и Восточной Европы возможным "сепаратным миром" между США и Россией. Польша, Литва, Латвия и Эстония боятся, что такие переговоры приведут к ослаблению американских обязательств перед НАТО и позволят Москве укрепить свои позиции в регионе. Для этих стран Трамп - символ непредсказуемости, а его стремление "разгрузить" американский бюджет за счет сокращения военной помощи союзникам воспринимается как предательство.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции, прямо заявил, что Европа должна готовиться к "эпохе стратегической автономии". Однако такой переход невозможен без кардинального увеличения оборонных расходов, на которые не готовы многие страны ЕС.

Германия, традиционно играющая роль экономического двигателя Европы, на этот раз занимает выжидательную позицию. Канцлер Фридрих Мерц, хотя и поддерживает необходимость укрепления европейской обороны, не готов бросить вызов США. Германия, с ее экспортно-ориентированной экономикой, слишком сильно зависит от стабильности трансатлантических отношений.

Кроме того, Германия опасается, что резкие шаги в сторону стратегической автономии ЕС могут подтолкнуть Трампа к введению новых торговых барьеров, что станет катастрофой для немецкой промышленности. Поэтому Берлин, скорее всего, постарается сыграть роль посредника между Макроном и сторонниками более тесных связей с Вашингтоном.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, играет тонкую игру. В отличие от Макрона, он не претендует на роль лидера Европы. Вместо этого он видит себя посредником между ЕС и США. Это удобная позиция для страны, которая больше не связана обязательствами внутри Союза, но сохраняет значительное влияние благодаря своей военной мощи и давним связям с Вашингтоном.

Однако за словами о "сохранении трансатлантического единства" скрываются прагматичные цели Лондона. Великобритания хочет укрепить свои позиции как ключевого союзника США в Европе, одновременно ограничивая влияние Франции и Германии. Для Стармера парижский саммит - это возможность показать Вашингтону, что Лондон остается важным партнером, способным влиять на политику ЕС.

Одной из ключевых тем парижского саммита станет вопрос: как Европа должна реагировать на растущую дистанцию между Брюсселем и Вашингтоном? Администрация Трампа ясно дала понять, что Европа больше не может рассчитывать на роль младшего партнера. Новая политика США - это откровенное давление на союзников с требованием взять на себя большую долю ответственности за безопасность.

Доктрина Трампа: разделяй и властвуй

Методы Трампа строятся на стратегии "разделяй и властвуй". Он активно работает с отдельными странами, такими как Польша и Венгрия, поощряя их к самостоятельным действиям в обход Брюсселя. Это подрывает и без того хрупкое единство ЕС. С другой стороны, Трамп усиливает давление на крупнейших членов альянса, таких как Германия и Франция, требуя от них увеличения военных расходов.

Ирония в том, что такой подход только усугубляет разногласия внутри ЕС, делая Европу еще более зависимой от США. В то время как Вашингтон ожидает от европейцев "лидирующей роли", сам он остается главным арбитром, контролирующим процесс принятия решений.

Еще один важный вопрос, который будет обсуждаться на саммите, - это будущее НАТО. Организация, созданная для противостояния Советскому Союзу, сталкивается с угрозой внутреннего распада. Если США сократят свое участие в альянсе, сможет ли Европа сохранить НАТО как жизнеспособную структуру?

Франция и Германия предлагают реформировать альянс, усилив европейский компонент. Однако такие инициативы сталкиваются с сопротивлением со стороны стран Восточной Европы, которые видят в НАТО прежде всего американскую структуру. В результате возникает замкнутый круг: Европа хочет большей автономии, но не может достичь ее из-за внутренних разногласий.

Европейский Союз сегодня напоминает корабль, который попал в жестокий шторм. С одной стороны - тучи американского давления в лице Дональда Трампа, с другой - разбивающие единство ЕС внутренние противоречия. Парижский саммит станет своеобразным барометром, который покажет, насколько Европа готова бороться за свою самостоятельность или, напротив, окончательно уступить своим слабостям.

Дональд Трамп мастерски использует раскол внутри ЕС, чтобы продвинуть свои интересы. Для него Парижский саммит - это еще одна возможность закрепить тезис о том, что Европа сама не способна обеспечить свою безопасность. Дипломатические ноты Госдепа, адресованные европейским столицам, демонстрируют, насколько Вашингтон готов навязать партнерам новую реальность, в которой Европа должна не только разделить расходы на оборону, но и доказать свою значимость.

В то же время США делают ставку на отдельные страны, которые готовы идти на уступки. Польша и страны Балтии, опасающиеся давления России, выступают за продолжение тесного сотрудничества с Вашингтоном. В результате Европа начинает превращаться в мозаику, где одни государства ориентируются на Францию и Германию, а другие - на США. Такая ситуация выгодна Трампу, так как она ослабляет ЕС как единое целое.

На фоне возросшей угрозы со стороны России и неопределенности в отношениях с США в Европе все чаще звучат призывы создать собственную армию. Однако эта идея сталкивается с рядом проблем, которые делают её реализацию маловероятной.

Во-первых, нет консенсуса среди европейских лидеров. Страны Восточной Европы категорически против создания отдельной армии ЕС, так как видят в НАТО единственный реальный инструмент сдерживания России. Во-вторых, создание европейских вооруженных сил потребует колоссальных финансовых затрат, на которые большинство стран ЕС просто не готовы.

Тем не менее, Эммануэль Макрон продолжает продвигать эту идею как часть своего видения "стратегической автономии". Для него армия Европы - это не просто способ укрепления безопасности, но и символ независимости от Вашингтона. Однако без поддержки Германии и стран Восточной Европы эта инициатива обречена остаться на уровне политических деклараций.

Одной из центральных тем саммита станет вопрос о будущем Украины. Дональд Трамп уже дал понять, что мирные переговоры с Россией будут проходить под эгидой США, а не Европы. Это ставит ЕС в крайне неудобное положение, так как Украина для Европы - это не только вопрос безопасности, но и символ борьбы за демократические ценности.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, подчеркнул, что Киев не допустит решения своей судьбы без участия украинской стороны. Однако Европа, осознавая свою ограниченную роль, может лишь наблюдать за развитием событий. Тем временем США готовятся к прямым переговорам с Россией, что вызывает беспокойство в ЕС. Такое положение вещей укрепляет позиции Трампа как лидера, который способен действовать независимо от мнения своих союзников.

Для Владимира Зеленского Парижский саммит - это попытка заручиться поддержкой европейских лидеров. Однако и он понимает, что Европа уже не является основным игроком в процессе урегулирования конфликта. Зеленский стремится укрепить свои позиции, предлагая создать "армию Европы", но этот призыв звучит скорее как отчаянная попытка привлечь внимание, чем как реальная инициатива.

Его выступление на конференции по безопасности в Мюнхене стало сигналом для Европы: Киев ожидает реальных действий, а не очередных заявлений о солидарности. Однако сам Зеленский рискует оказаться в изоляции, если США решат продвигать свои интересы без учета украинских требований.

Германия, Франция и Польша - треугольник сложных решений

Парижский саммит станет ареной столкновения позиций ключевых игроков ЕС - Франции, Германии и Польши. Каждый из них преследует свои цели, и их разногласия становятся препятствием для выработки единой стратегии.

Для Макрона саммит - это возможность продемонстрировать свою решимость и лидерство. Однако его амбиции часто опережают реальные возможности Франции. Макрон понимает, что без поддержки Германии его инициативы обречены на провал, но Берлин предпочитает выжидать.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, придерживается прагматичной позиции. Он осознает важность единства ЕС, но не готов поддерживать идеи, которые могут навредить немецкой экономике. Для Берлина ключевой задачей остается сохранение стабильности в отношениях с Вашингтоном, даже если это требует компромиссов с Трампом.

Польша, традиционно ориентированная на США, становится все более самостоятельным игроком. Варшава пытается балансировать между интересами Европы и Вашингтона, но её приверженность НАТО и опасения перед Россией делают её естественным союзником США. В то же время Польша понимает, что её влияние в ЕС будет зависеть от способности сотрудничать с Францией и Германией.

Будущее Европы - новое начало или конец эпохи?

Парижский саммит - это не только попытка найти ответы на вызовы, брошенные Трампом. Это момент истины для Европы, которая стоит перед выбором: стать самостоятельным игроком на мировой арене или продолжать быть младшим партнером США.

Результаты саммита покажут, сможет ли ЕС преодолеть свои внутренние противоречия. Если европейским лидерам удастся выработать единую позицию, это станет важным шагом на пути к стратегической автономии. Но если саммит закончится безрезультатно, это только укрепит позиции Трампа и подорвет доверие к Европе как к единому целому.

... Парижский саммит может войти в историю как начало новой эпохи в европейской политике. Но для этого нужны решительные действия, а не очередные декларации. Европе предстоит доказать, что она способна не только реагировать на вызовы, но и формировать свою собственную стратегию.

Европа стоит на пороге больших перемен. Вызовы, исходящие от Трампа, кризис в Украине и внутренние разногласия внутри ЕС обнажают слабости, которые долгое время игнорировались. Парижский саммит станет моментом истины, который покажет, готов ли Европейский союз к новой роли в мире или же он останется заложником своих внутренних противоречий и зависимости от США.