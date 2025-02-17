Пожар уничтожил польский музыкальный клуб во время благотворительного концерта - ВИДЕО
Под Варшавой во время благотворительного концерта сгорел музыкальный клуб Mega Music.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Polsat, пожар произошел в момент, когда в зале находилось более 200 человек.
По предварительным данным, возгорание началось на чердаке, после чего горящие фрагменты потолочной обшивки начали падать в зрительный зал. Благодаря оперативным действиям организаторов удалось эвакуировать всех присутствующих, однако здание клуба было полностью уничтожено огнем.
"Мы потеряли все, здание выгорело дотла", - заявила владелица клуба Ханна Голишевская.
В тушении участвовало свыше 80 пожарных и 21 единица спецтехники. Один из спасателей получил травмы.
Причины пожара выясняются.
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