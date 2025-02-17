https://news.day.az/world/1730886.html Финляндия досрочно закончит строительство объекта на границе с Россией Финляндия досрочно закончит в этом году строительство забора на границе с Россией, протяженность которого составит около 200 километров. Об этом заявил глава Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен, передает телерадиовещатель Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Финляндия досрочно закончит строительство объекта на границе с Россией
Финляндия досрочно закончит в этом году строительство забора на границе с Россией, протяженность которого составит около 200 километров. Об этом заявил глава Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен, передает телерадиовещатель Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026 году", - отметил руководитель службы.
При этом уточнятся, что возведение объекта должно было быть завершено только к концу следующего года, однако забор был построен с опережением сроков.
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