Тайвань планирует закупить вооружение у США

Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что стоимость закупленного вооружения может составить от $7 до $10 млрд. Приобретенное оружие может включать в себя системы залпового огня HIMARS, отмечает агентство.