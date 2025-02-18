https://news.day.az/world/1731066.html Тайвань планирует закупить вооружение у США Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что стоимость закупленного вооружения может составить от $7 до $10 млрд.
Тайвань планирует закупить вооружение у США
Власти Тайваня планируют многомиллиардную закупку вооружений у США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что стоимость закупленного вооружения может составить от $7 до $10 млрд. Приобретенное оружие может включать в себя системы залпового огня HIMARS, отмечает агентство.
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