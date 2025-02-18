https://news.day.az/world/1731081.html В Эр-Рияде проходят переговоры делегаций РФ и США - ВИДЕО Переговоры делегаций РФ и США начались в Эр-Рияде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость дополняется
В Эр-Рияде проходят переговоры делегаций РФ и США - ВИДЕО
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Члены делегаций расположились за прямоугольным столом. Справа сидит российская сторона, слева - американская.
От РФ за столом переговоров глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы.
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