В Эр-Рияде проходят переговоры делегаций РФ и США

Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Члены делегаций расположились за прямоугольным столом. Справа сидит российская сторона, слева - американская.

От РФ за столом переговоров глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы. 