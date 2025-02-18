https://news.day.az/world/1731111.html Глава Пентагона пожаловался на налоговую проверку из-за Байдена Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что подвергся налоговой проверке. Проверку инициировала еще администрация президента США Джо Байдена, отметил Хегсет в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Конечно, уходящая Служба внутренних доходов (IRS) Байдена поспешила с "проверкой" будущего министра.
Глава Пентагона пожаловался на налоговую проверку из-за Байдена
Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что подвергся налоговой проверке. Проверку инициировала еще администрация президента США Джо Байдена, отметил Хегсет в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Конечно, уходящая Служба внутренних доходов (IRS) Байдена поспешила с "проверкой" будущего министра. Полная профанация", - посетовал глава военного ведомства.
В документе, который он приложил к публикации сказано о долге в размере более 33,5 тысячи долларов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре