Глава Пентагона пожаловался на налоговую проверку из-за Байдена

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что подвергся налоговой проверке. Проверку инициировала еще администрация президента США Джо Байдена, отметил Хегсет в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Конечно, уходящая Служба внутренних доходов (IRS) Байдена поспешила с "проверкой" будущего министра. Полная профанация", - посетовал глава военного ведомства.

В документе, который он приложил к публикации сказано о долге в размере более 33,5 тысячи долларов.