Трамп поручил Пентагону сократить оборонный бюджет

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону разработать план сокращения оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Washington Post" со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - пишет издание.

Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета Пентагона, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год.

Крайний срок для представления соответствующих планов - 24 февраля.

Отметим, что в декабре прошлого года предшественник Трампа, Джо Байден, утвердил оборонный бюджет в 895 миллиардов долларов на 2025 год.