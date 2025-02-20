https://news.day.az/world/1731536.html Трамп сделал заявление о третьей мировой войне Еще один год Джо Байдена на посту президента США неизбежно привел бы к третьей мировой войне. Об этом в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от нее.
Трамп сделал заявление о третьей мировой войне
Еще один год Джо Байдена на посту президента США неизбежно привел бы к третьей мировой войне.
Об этом в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az.
"Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от нее. Если бы у нас была та администрация еще год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдет", - пообещал он.
Трамп отметил, что он быстрыми темпами движется к урегулированию конфликтов и прекращению боевых действий по всей планете. Он подчеркнул, что "хочет мира" и намерен положить конец конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.
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