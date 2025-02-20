Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

Еще один год Джо Байдена на посту президента США неизбежно привел бы к третьей мировой войне.

Об этом в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az.

"Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от нее. Если бы у нас была та администрация еще год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдет", - пообещал он.

Трамп отметил, что он быстрыми темпами движется к урегулированию конфликтов и прекращению боевых действий по всей планете. Он подчеркнул, что "хочет мира" и намерен положить конец конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.