США намерены значительно сократить бюджет Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился о разработке плана по ежегодному сокращению бюджета министерства обороны на 8% в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает газета Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

План по самому масштабному с 2013 года сокращению военных расходов должен быть представлен к 24 февраля. В нем упоминаются 17 категорий расходов, которые администрация президента США Дональда Трампа сокращать не будет. Среди них мероприятия по защите южной границы Соединенных Штатов, программы модернизации ядерного арсенала и систем противоракетной обороны (ПРО), закупки беспилотников-камикадзе.