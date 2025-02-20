В Азовском море тонет сухогруз

Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Baza, судно получило пробоину неподалёку от порта Азов.

Судно "Павел Грабовский" идёт под флагом Панамы, его длина 114 метров и ширина 14 метров.

Сухогруз, загруженный 3 000 тонн кукурузы, вышел из Ростова и направлялся в турецкий Самсун.

Но 16 февраля близ порта Азов дно судна получило пробоину. По данным Baza, моряки не стали посылать сигнал бедствия, а лишь запросили разрешение зайти в Азов для того, чтобы починить судно. Это будет возможно после того, как на азовском побережье будет выше уровень воды: из-за большой осадки сухогруз может сесть на мель. Пока же на помощь судну вышли ледоколы "Капитан Демидов" и "Капитан Чудинов".