Евросоюз планирует снять ряд санкций против Сирии

Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В январе министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение. В новом проекте декларации говорится, что Совет ЕС принял решение приостановить ряд ограничительных мер "в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, а также для упрощения связанных с ними финансовых и банковских операций".

Согласно документу, ЕС также продлит на неопределенный срок действие соглашения по облегчению доставки гуманитарной помощи.

Совет также оценит, можно ли приостановить ограничительные меры, и продолжит изучать вопрос, остаются ли приостановки целесообразными.