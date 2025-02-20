Пал последний французский бастион в Западной Африке

Франция покинула свою единственную военную базу в Западной Африке, на побережье Кот-д'Ивуара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, вывод войск является частью резкого сокращения французского военного присутствия в Западной и Центральной Африке, а также пересмотра партнерских отношений с этими странами.

Эти события происходят в контексте реструктуризации военного присутствия Франции в Африке, которая включает значительное сокращение численности войск.

Ранее мы сообщали о том, как Франция столкнулась с очередным провалом в Марокко.

Если 30 января французская армия покинула свою последнюю базу в Чаде, то 20 февраля власти Кот-д'Ивуара взяли под контроль военный лагерь в Порт-Буэте (Абиджан). После примерно двух лет переговоров 43-й батальон морской пехоты получил новое название: лагерь Томаса д'Акена Уаттара, в честь первого начальника штаба вооруженных сил Кот-д'Ивуара.

В разные годы на базе размещались до 1000 французских военных.

После Кот-д'Ивуара следующим государством, которое, вероятно, откажется от присутствия французских войск, станет Сенегал. Президент страны Басиру Диомайе Файе, пришедший к власти в 2024 году, объявил о намерении разорвать военное сотрудничество с Францией. В связи с этим Париж и Дакар "договорились создать совместную комиссию для организации вывода французских войск (EFS) и передачи баз Сенегалу до конца 2025 года", говорится в совместном заявлении МИД двух стран. Военный контингент Франции в Сенегале составлял 500 человек, но к 2024 году их осталось чуть более 200.

Ранее французские войска полностью покинули Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад. Французские войска численностью 2400 человек окончательно покинули Мали в феврале 2022 года. Соседние страны - Буркина-Фасо и Нигер, также последовали примеру Мали. Власти Буркина-Фасо аннулировали соглашение о статусе французских войск, а Нигер потребовал вывода 1500 французских военных.