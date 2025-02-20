На компанию Sony подали в суд - причина
Фонд защиты прав потребителей Massaschade & Consument подал коллективный иск против компании Sony в Нидерландах из-за высоких цен на игры для консолей PlayStation. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GameDeveloper.
Японскую компанию обвиняют в том, что в местном PS Store цены на игры завышены в среднем почти на 47% по сравнению с физическими копиями.
В фонде считают, что Sony злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке консолей и является монополистом в сфере цифровых продаж, так как только сама компания может продавать игры в фирменном цифровом магазине PS Store.
"Вы слишком дорого платите за игры для PlayStation. У вас есть игровая приставка PlayStation? Тогда вы несправедливо платите налог Sony на все свои цифровые игры. Присоединяйтесь к нашей кампании за справедливые цены и компенсацию", - заявили в фонде.
Первое судебное заседание по делу должно состояться в этом году. Будет ли этот иск иметь реальные последствия, остается под вопросом.
Это не первый случай подачи судебных исков против компании из-за цен в PS Store, однако предыдущие попытки оказались безрезультатными.
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