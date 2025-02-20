BMW создала компьютер-«супермозг» для новых автомобилей

Первая модель BMW Neue Klasse поступит в производство в конце этого года, что ознаменует начало нового поколения автомобилей от немецкого автопроизводителя. Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, автопроизводитель решил максимально увеличить вычислительную мощность платформы с помощью центрального компьютера под названием Heart of Joy.

По данным BMW, новый, разработанный в компании компьютер, который называют "супермозг", объединяет элементы управления трансмиссией, торможением, рекуперацией энергии, зарядкой и рулевым управлением в один блок, который обрабатывает информацию в 10 раз быстрее, чем предыдущие системы. Это позволит водителям проходить повороты с "исключительной точностью", требуя "меньшего количества управляющих воздействий". Водители смогут удерживать траекторию движения автомобиля с "большей точностью и устойчивостью", обеспечивая при этом стабильное и плавное прохождение поворотов.

Дополнительная вычислительная мощность нового компьютера позволит BMW сделать более эффективный электромобиль. Компания утверждает, что компьютер позволяет автомобилю наиболее устойчиво использовать свою энергию, в том числе во время рекуперации энергии. BMW утверждает, что ее система рекуперативного торможения в прототипе Vision Driving Experience повышает эффективность до 25%. Водителям не понадобятся обычные тормоза в большинстве обычных дорожных ситуаций.

BMW заявляет, что не собирается превращать прототип в серийный автомобиль. Это испытательный стенд для платформы Neue Klasse, чтобы проверить возможные пределы. По словам BMW, прототип Vision развивает крутящий момент 18 000 ньютон-метров. Если система управления может справиться с такой взрывной мощностью, то она легко справится с повседневной ездой в рядовых автомобилях.