https://news.day.az/world/1731789.html Переговоры Фидана и Лаврова - ПОДРОБНОСТИ Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему завершения конфликта в Украине. Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции, пояснив, что переговоры прошли на полях встречи глав МИД G20 в ЮАР.
Переговоры Фидана и Лаврова - ПОДРОБНОСТИ
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему завершения конфликта в Украине.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции, пояснив, что переговоры прошли на полях встречи глав МИД G20 в ЮАР.
"20 февраля министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся прекращения украинско-российской войны. Обсуждались и недавние встречи, посвященные этому вопросу", - сообщил источник.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре