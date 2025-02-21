В Китае нашли новый потенциально заразный для людей коронавирус

Группа китайских ученых обнаружила новый коронавирус у летучих мышей, обладающий потенциальной способностью инфицировать людей. Как передает Day.Az со ссылкой на "Коммерснт", об этом пишет South China Morning Post, опираясь на результаты исследования ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Новый вирус, относящийся к подроду мербековирусов, был выявлен в Гонконге у японского нетопыря - рода гладконосых летучих мышей. Вирус получил название HKU5-CoV-2. Ученые обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. Команда отмечает, что HKU5-CoV-2 "может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения".

Но при этом ученые говорят, что пока нет поводов для паники. По их словам, риск появления нового вируса в человеческих популяциях не следует преувеличивать. Эффективность нового вируса значительно ниже, чем у Covid-19. Однако, уверены специалисты, "требуется более тщательное исследование".