Бельгия отложила поставку истребителей Украине

Бельгия отложила поставку Украине истребителей F-16 минимум на год из-за задержки поставок Брюсселю американских самолетов F-35. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина в интервью изданию Soir, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы надеемся начать поставлять [Киеву] первые самолеты с конца этого года", - сообщил Вансина.

По словам начальника Генштаба, отправка Украине самолетов была отсрочена из-за того, что США задержали поставки Бельгии F-35. Бельгия получит американские самолеты только к концу 2025 года, а на полную операционную готовность они должны выйти в 2027 году.