Перевозивший студентов автобус столкнулся с потерявшим управление грузовиком в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. В результате ДТП погибло 12 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщил местный портал G1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в автобусе находилось 30 человек, после столкновения левая сторона автобуса была полностью разрушена. Водитель грузовика, который поначалу скрылся с места происшествия и спрятался в близлежащем поле, уже задержан.