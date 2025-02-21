Социалисты крайне обеспокоены усилением правых в Европарламенте

Согласно просочившимся в европейские масс-медиа подробностям конфиденциального доклада, подготовленного для руководящего звена Европарламента, фракция социалистов в этой организации "крайне обеспокоена" растущим влиянием правых сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный документ озаглавлен "Предлагаемая стратегия в отношении крайне правых" с грифом "Конфиденциально - не копировать, не распространять и не передавать по назначению. При утилизации, пожалуйста, сначала измельчите/уничтожьте".

"Уклон вправо", образовавшийся в результате прошлогодних выборов в Европарламент, "стал в новом составе парламента все более заметным", говорится в документе. Правые группы теперь регулярно переигрывают традиционное "центристское большинство фон дер Ляйен", в которое входили социалисты и другие левые группы, в том числе либералы и "зеленые".

Авторы документа утверждают, что пленарные заседания парламента становятся "все более конфликтными и непредсказуемыми" и приобретают "правую повестку дня". Координаторы базирующейся в Страсбурге ассамблее социалистов "все чаще констатируют о том, что сталкиваются в Европарламенте с враждебным правым большинством".

"Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), традиционный союзник социалистов переметнулась к крайне правыми", сетуют авторы.

В документе перечисляются способы, с помощью которых можно сдержать подъем правых. Это может включать в себя не только существующий так называемый "санитарный кордон" - неформальную систему исключения ультраправых партий с руководящих позиций, - но и "более решительные" действия. Крайне правые, говорится в документе, "больше не являются теоретической угрозой, а представляют собой непосредственную и реальную опасность, которую нельзя игнорировать".

Левые и другие "проевропейские" силы должны "активно разоблачать и высмеивать предложения правых". Социал-демократы также должны "выявлять и использовать все те вопросы, которые могут вбить клин между крайне правыми и ЕНП". Противодействие подъему правых, однако, осложняется тем, что некоторые группы, в частности правая группа "Консерваторы и реформисты" (ECR), внутренне разделены на тех, кого социалисты называют "основными элементами" и "крайне правыми и антиевропейскими". В документе говорится, что евродепутаты-социалисты запутались в том, как им следует относиться к членам ECR.

Европейская народная партия, которая иногда настаивала на включении группы ECR в переговоры ради "баланса", также рассматривается социалистами как внутренне разделенная. "Внутренние баталии внутри ЕНП по поводу того, следует ли им объединяться с крайне правыми или сохранять проевропейскую коалицию/большинство, находятся в деликатном состоянии", - говорится в документе.

Социалистам следует остерегаться "чрезмерной агрессии" по отношению к евродепутатам от ЕНП, поскольку такой подход может "оттолкнуть голоса мейнстрима". Одним из возможных решений может стать опора на голоса леволиберальной группы The Left, хоть и "менее надежны" 46 евродепутатов из этой группы, чем традиционные союзники.

Другой возможной тактикой может стать добавление "проевропейских формулировок" к поправкам правых партий в надежде на то, что их авторы решат отказаться от своего собственного текста, говорится в документе.