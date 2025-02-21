В Пентагоне приостановят наем новых сотрудников

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон временно приостановит наем новых работников в рамках мер по оптимизации работы ведомства. Обращение главы американского военного ведомства опубликовано в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы введем приостановку найма и возьмем больше времени на то, чтобы на основе производительности определить, кого мы наймем, а также наградим трудолюбивых сотрудников", - говорится в публикации.

Хегсет отметил, что увольнения следует начать с "непродуктивных" сотрудников Пентагона, которые находятся на испытательном сроке.