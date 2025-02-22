https://news.day.az/world/1732041.html Турецкая армия уничтожила 23 боевика РПК на севере Сирии Турецкая армия уничтожила 23 боевика Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической организацией) на севере Сирии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики в X. "На севере Сирии ликвидированы 23 обнаруженных террориста РПК", - говорится в сообщении.
Турецкая армия уничтожила 23 боевика РПК на севере Сирии
Турецкая армия уничтожила 23 боевика Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической организацией) на севере Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики в X.
"На севере Сирии ликвидированы 23 обнаруженных террориста РПК", - говорится в сообщении.
Конфликт между Турцией и РПК продолжается с 1984 года. Турецкие власти считают РПК угрозой национальной безопасности и регулярно проводят рейды против ее сторонников в стране и операции на севере Сирии и Ирака.
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