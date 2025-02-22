В Польше допустили сокращение военного контингента США в Европе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не исключил, что США сократят свой военный контингент в Европе. Такое заявление он сделал после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если дойдет до урезания бюджета Пентагона, о чем говорится в публичном пространстве, то, конечно же, это может затронуть и Европу, чего мы абсолютно не желали бы", - сказал польский министр на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Дипломат также заявил, что он и Рубио не обсуждали вопрос отправки европейских войск на Украину.

В феврале председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. По его словам, Соединенные Штаты не покинут Североатлантический альянс. Однако "вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за "некоторых обязательств", которые США имеют далеко от туда в Тихом океане", заявил Драгоне.